«Невозможно представить, чтобы кто-то забрал телефон у Клебо». Тренер норвежцев — о словах Вяльбе
17:53
Тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен высказался по поводу решения президента ФЛГР Елены Вяльбе забирать телефоны у российских лыжников на крупных турнирах. Иверсен говорит, что в норвежской сборной такого быть не может.
— У меня нет комментариев по позиции Елены Вяльбе, — сказал Иверсен.
— Но вы могли бы представить такую ситуацию в сборной Норвегии?
— Конечно нет!
— Почему?
— Для многих спортсменов телефоны и соцсети просто необходимы для того, чтобы быть вывести себя в комфортное психологическое состояние. Мы можем, максимум, порекомендовать.
— Что случится, если вы скажете Йоханнесу Клебо отдать вам телефон?
— Такое просто невозможно представить.
(Владимир Иванов)
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