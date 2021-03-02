Тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен высказался по поводу решения президента ФЛГР Елены Вяльбе забирать телефоны у российских лыжников на крупных турнирах. Иверсен говорит, что в норвежской сборной такого быть не может.

— У меня нет комментариев по позиции Елены Вяльбе, — сказал Иверсен.

— Но вы могли бы представить такую ситуацию в сборной Норвегии?

— Конечно нет!

— Почему?

— Для многих спортсменов телефоны и соцсети просто необходимы для того, чтобы быть вывести себя в комфортное психологическое состояние. Мы можем, максимум, порекомендовать.

— Что случится, если вы скажете Йоханнесу Клебо отдать вам телефон?

— Такое просто невозможно представить.

(Владимир Иванов)