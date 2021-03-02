Непряева заявила, что отказ от мобильных телефонов оградит лыжников от потока критики

Российская лыжница Наталья Непряева выразила мнение, что отказ от мобильных телефонов может помочь оградить российских спортсменов от потока негативных комментариев в социальных сетях.

«Конечно, это неприятно, но надо быть выше этого. Я вообще никогда не реагирую на написанное, — сказала Непряева ТАСС. — Мне кажется, это одна из причин, почему Елена Валерьевна выступает против мобильных телефонов. Это очень сильно влияет на психику, сбивает настрой на следующие гонки».

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 2 марта в интервью «СЭ» заявила, что на время чемпионата мира и Олимпийских игр у спортсменов сборной надо отбирать мобильные телефоны, чтобы они не засиживались в социальных сетях.