Непряева выступит на чемпионате мира через месяц после тяжелого перелома руки

Юрий Бородавко, личный тренер российской лыжницы Натальи Непряевой, сообщил, что спортсменка примет участие в чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе (Германия).

По словам специалиста, 25-летняя призерка Олимпийских игр может отбежать практически всю программу. Хотя еще месяц назад казалось, что ее участие на турнире из-за тяжелого перелома руки невозможно.

— Думали, Наташа в этом году без чемпионата мира, — признался Бородавко в комментарии «СЭ». — Травма тяжелая, времени на восстановление было мало. Но ее целеустремленность и фантастическая работа двух физиотерапевтов — Сергея Чечиля и Дениса Чаплина — привели к невозможному. У них постоянные дискуссии, парни перерыли весь интернет. Наталье разработали специальные упражнения, накладывают противоотечные тейпы, каждый тянут сухожилие, есть специальный терапевтический электромагнитный аппарат, смастерили специальную лангетку, чтобы она не мешала ей при движении. В общем, делают все, чтобы ускорить процесс восстановления.

— Сегодня была интервальная тренировка после которой стало понятно: она способна выступать в спринте. Это при том, что вторую палку Непряева взяла в руку только четыре дня назад. Понятно, что желаемый объем работы не проделан, но она должна набирать с каждым стартом. Мои самые большие надежды на коньковую гонку и эстафету. За последнюю неделю она каждый день прибавляет семимильными шагами. У Натальи есть желание бежать если не всю программу, то 90 процентов. И я на ее стороне, — добавил Бородавко.

В конце января Непряева сломала два пальца во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне в результате падения. Девушка перенесла операцию.

ЧМ-2021 по лыжным гонкам начнется в немецком Оберстдорфе 25 февраля и завершится 7 марта.

(Владимир Иванов)