Российская лыжница, бронзовый призер зимних Олимпийских Игр Наталья Непряева прокомментировала свое выступление в четвертьфинале спринта на чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе. Непряева заняла пятое место в своем забеге и не смогла пройти в следующую стадию соревнований.

В январе спортсменка получила перелом двух пальцев правой руки после падения в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне и была прооперирована перед турниром.

— Как сейчас чувствует себя рука, насколько она дает работать?

— В принципе, рука дает работать. Но в любом случае это, скажем так, лимитирующий фактор для меня. Который все равно мешает мне и отвлекает, естественно. И в общем состояние у меня не самое лучшее. Не хватает скоростной работы, потому что весь сбор провела, катаясь с одной палкой. Конечно же, не проделала в итоге ту работу, которая была запланирована. Но что поделать, что имеем — то имеем. Надеюсь, что дальше будет лучше, к следующим гонкам разгонюсь.

— Болевые ощущения есть в руке?

— Конечно же есть.

— Терапия как-то помогает, становится легче? Либо это всего лишь вопрос времени?

— Нет, конечно же, терапия помогает, но нереально все сразу сделать. Еще не придумали ничего такого, чтобы можно было за две недели вылечить перелом.

— То есть сейчас выступаете больше на морально-волевых?

— Наверное, да.

— Планируете бежать, если все будет нормально всю программу чемпионата?

— Да, конечно.

(Владимир Иванов)