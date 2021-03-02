Названы стартовые номера российских лыжников на гонку с раздельным стартом на ЧМ
22:12
Стали известны стартовые номера лыжников сборной России на мужскую гонку с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
В составе сборной России выступят: Александр Большунов — стартует 22-м, Иван Якимушкин — 24-й, Андрей Мельниченко — 26-й, Артем Мальцев — 30-й.
Гонка на дистанцию 15 километров пройдет 3 марта, начало в 15.15 (по мск).
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