Названы стартовые номера российских лыжников на гонку с раздельным стартом на ЧМ

Стали известны стартовые номера лыжников сборной России на мужскую гонку с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В составе сборной России выступят: Александр Большунов — стартует 22-м, Иван Якимушкин — 24-й, Андрей Мельниченко — 26-й, Артем Мальцев — 30-й.

Гонка на дистанцию 15 километров пройдет 3 марта, начало в 15.15 (по мск).