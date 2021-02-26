Назван состав сборной России на скиталон на чемпионате мира

Определились стартовые номера участников скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

У женщин россиянки выйдут на старт под такими номерами: 3. Юлия Ступак. 6. Наталья Непряева. 7. Татьяна Сорина. 13. Яна Кирпиченко.

В мужских соревнованиях первым на старт выйдет Александр Большунов, вторым — Иван Якимушкин, третьим — Евгений Белов. Еще один россиянин Алексей Червоткин стартует под седьмым номером.

Обе гонки состоятся 27 февраля. Женская начнется в 13.45 по московскому времени, мужская — 15.30.

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