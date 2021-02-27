На ЧМ по лыжным видам спорта зафиксировали первые случаи коронавируса

Пресс-секретарь чемпионата мира по лыжным видам спорта Мириам Фришт в интервью VG 26 февраля рассказала о случаях коронавируса во время турнира.

«На данный момент мы сделали около 9 тысяч проб, из которых две дали положительный результат. Это не спортсмены, а люди, получившие аккредитацию на турнир. Они уже давно изолированы от остальных», — заявила Фришт.

Согласно протоколу ЧМ-2021, экспресс-тестирование на коронавирус проводится каждые два дня, ПЦР-тесты все аккредитованные лица сдают раз в 6 дней.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

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