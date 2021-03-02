«Меня не удивляет, что подобное идет из этой страны». Финский лыжник отреагировал на слова Губерниева

Представитель сборной Финляндии по лыжным гонкам Йони Мяки отреагировал на слова известного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес его отца. После того, как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал, финны «сняли с русских скальп».

Губерниев, рассуждая о словах финна, позволил себе грубое высказывание в адрес отца спортсмена.

«Да, мне уже передали. Однако меня не удивляет, что подобное идет из этой страны. Оттуда я уже получал яркие сообщения после Лахти. Очень жаль. Это низко. Нормально, если помои будут лить на меня. Но то, что достается и моему отцу, ненормально», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.