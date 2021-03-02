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«Меня не удивляет, что подобное идет из этой страны». Финский лыжник отреагировал на слова Губерниева

18:10
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Представитель сборной Финляндии по лыжным гонкам Йони Мяки отреагировал на слова известного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес его отца. После того, как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал, финны «сняли с русских скальп».

Губерниев, рассуждая о словах финна, позволил себе грубое высказывание в адрес отца спортсмена.

«Да, мне уже передали. Однако меня не удивляет, что подобное идет из этой страны. Оттуда я уже получал яркие сообщения после Лахти. Очень жаль. Это низко. Нормально, если помои будут лить на меня. Но то, что достается и моему отцу, ненормально», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.

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