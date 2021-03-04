Менеджер сборной Швеции шокирован празднованием норвежек после победы в эстафете на ЧМ в Германии

Менеджер сборной Швеции Андрес Бистрем 4 марта в интервью Expressen высказался о праздновании норвежек после победы в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

По окончании эстафеты Хейди Венг очень активно отмечала успех в то время, как Фрида Карлссон общалась с журналистами. Из-за этого шведка решила прекратить интервью.

«Это просто ужасно, мы в шоке. Фрида даже ушла от журналистов. Когда я об этом узнал, у меня возникло ощущение, что спортсменки должны вести себя по-другому. Это неуважение к нам, глупо и некрасиво так себя вести», — заявил Бистрем.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Норвегии, второе место у россиянок, третьими финишировали финки. Сборная Швеции пришла к финишу шестой.

Для российских девушек это первая медаль на турнире.

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