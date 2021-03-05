Матвеева высоко оценила серебро сборной России в эстафете на чемпионате мира

Многократный победитель и призер этапов Кубка мира по лыжным гонкам Наталья Матвеева поделилась впечатлениями от мужской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Победу одержала сборная Норвегии, Россия стала второй. В составе российской команды в гонке участвовали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.

«Конечно, хотелось бы золото, — сказала Матвеева «СЭ». — После первого этапа думали, что отрыв сохранится, но эстафета была непредсказуема. Виной тому погодные условия. Что в 15-километровой гонке Большунову было тяжело: снег селитрой не полили, что сегодня был снег мягковат. Поэтому в спурте тяжеловато Саше с Клебо. Но серебро — это неплохо! Молодцы, парни, сработали командой. Поздравляю с медалью».

(Елизавета Денисова)