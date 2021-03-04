Российский лыжник Артем Мальцев 3 марта в интервью Dagbladet прокомментировал решение Александра Большунова не общаться с представителями СМИ после раздельной гонки на 15 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Почему Большунов отказался общаться со СМИ? Я не знаю, мы с ним еще не говорили. Он сам вам все расскажет, когда будет к этому готов», — отметил Мальцев.

В среду 3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла мужская раздельная гонка «коньком» на 15 километров. Победу одержал норвежец Ханс Холунн, и весь подиум заняли представители Норвегии. Александр Большунов пришел к финишу четвертым.

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