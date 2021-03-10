Лыжный эксперт Скинстад: «Большунов мешает Клебо на финише»

Лыжный эксперт Петтер Скинстад 9 марта в интервью NRK разобрал конфликт между Йоханнесом Клебо и и Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«У меня две версии по поводу решения жюри дисквалифицировать Клебо. И обе кажутся ошибочными. Либо неправильно определено понятие «финишного коридора», либо, по их мнению, Клебо «подрезал» Большунова, что также глупо. Препятсвие и «подрезание» случается тогда, когда носки твоих лыж находятся позади носков лыж соперника. Тут же Клебо по носкам был впереди. Поэтому именно Большунов мешает норвежцу при перестроении на финише, а не наоборот», — заявил Скинстад.

9 марта стало известно, что Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.