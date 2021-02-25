Чемпионат мира-2021 по лыжным гонкам, спринт: где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе пройдут мужской и женский спринтерские гонки.

Девушки побегут в 11.00 (мск). В составе сборной России выйдут на старт: Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Наталья Непряева.

У мужчин квалификация начнется в 11.00. Состав мужской российской команды: Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Следить за гонками можно будет на сайте «СЭ» и в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Трансляция спринтов на ЧМ-2021 по лыжным гонка