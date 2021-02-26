Лыжники Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе
17:15
Тренер российских лыжников Юрий Бородавко сообщил ТАСС, что лидеры сборной Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Мужской и женский скиатлон состоится завтра, 27 февраля. Вчера, 25 февраля, в Оберстдорфе лыжники разыграли первые два комплекта наград — в спринтерских гонках. Российские спортсмены остались без медалей.
Чемпионат мира продлится до 7 марта.
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