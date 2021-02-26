Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Лыжники Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе

17:15
Наталья Непряева. Фото AFP
Наталья Непряева. Фото AFP
Теги:

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко сообщил ТАСС, что лидеры сборной Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Мужской и женский скиатлон состоится завтра, 27 февраля. Вчера, 25 февраля, в Оберстдорфе лыжники разыграли первые два комплекта наград — в спринтерских гонках. Российские спортсмены остались без медалей.

Чемпионат мира продлится до 7 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10792511

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир