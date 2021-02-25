Лыжница Сорина поделилась эмоциями после четвертьфинала спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала падение соперницы Йоханны Матинтало, из-за которого она выехала за пределы трассы и финишировала лишь пятой.

Также лыжница рассказала о своем состоянии после травмы ноги, которую она залечивала полтора месяца.

— Что случилось? Насколько это выбило из дистанции?

— Ничего такого вроде не случилось, я вовремя сориентировалась. Можно было бороться дальше за призовые места, больше я сама виновата. Рабочая ситуация.

— Надо было иначе отрабатывать это падение?

— Да, можно было и с другой стороны, можно было и сразу объехать. Я поехала по большому радиусу. Так бывает.

— Показалось, что было два фальстарта у вас.

— У меня был один фальстарт, а в другой раз просто техника не сработала. С Таней замешкались на старте.

— Как ваше самочувствие?

— Нормально. Только очень жарко. Посмотрим, как будет дальше. Может оно и к лучшему, силы останутся. Давно не было стартов.

— Что с ботинком у вас?

— Мне начали обматывать ногу скотчем, чтобы держало ногу лучше. Чтобы я могла повернуть стопу. После травмы для меня это еще большая проблема. Сегодня, видимо, мне это не особо помогло.

— Как лыжи едут? Была проблема готовиться в такую температуру?

— Я не знаю, как было со стороны. После спуска я упустила только одну финку. Может, норвежку пропустила. Могла зайти по маленькому радиусу, и никто меня бы не накатил.

— Как и где именно мешает травма?

— На коньке она больше беспокоила. Первую неделю я вообще не стояла на лыжах. В основном, коньком при отталкивании.

— Есть понимание, что планируете бежать в дальнейшем?

— Побегу скиатлон, конек. Дальше будут смотреть по результатам, кого брать в эстафету.

(Владимир Иванов)