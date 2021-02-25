Лыжница Сорина поделилась эмоциями после четвертьфинала спринта на ЧМ в Оберстдорфе
Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала падение соперницы Йоханны Матинтало, из-за которого она выехала за пределы трассы и финишировала лишь пятой.
Также лыжница рассказала о своем состоянии после травмы ноги, которую она залечивала полтора месяца.
— Что случилось? Насколько это выбило из дистанции?
— Ничего такого вроде не случилось, я вовремя сориентировалась. Можно было бороться дальше за призовые места, больше я сама виновата. Рабочая ситуация.
— Надо было иначе отрабатывать это падение?
— Да, можно было и с другой стороны, можно было и сразу объехать. Я поехала по большому радиусу. Так бывает.
— Показалось, что было два фальстарта у вас.
— У меня был один фальстарт, а в другой раз просто техника не сработала. С Таней замешкались на старте.
— Как ваше самочувствие?
— Нормально. Только очень жарко. Посмотрим, как будет дальше. Может оно и к лучшему, силы останутся. Давно не было стартов.
— Что с ботинком у вас?
— Мне начали обматывать ногу скотчем, чтобы держало ногу лучше. Чтобы я могла повернуть стопу. После травмы для меня это еще большая проблема. Сегодня, видимо, мне это не особо помогло.
— Как лыжи едут? Была проблема готовиться в такую температуру?
— Я не знаю, как было со стороны. После спуска я упустила только одну финку. Может, норвежку пропустила. Могла зайти по маленькому радиусу, и никто меня бы не накатил.
— Как и где именно мешает травма?
— На коньке она больше беспокоила. Первую неделю я вообще не стояла на лыжах. В основном, коньком при отталкивании.
— Есть понимание, что планируете бежать в дальнейшем?
— Побегу скиатлон, конек. Дальше будут смотреть по результатам, кого брать в эстафету.
(Владимир Иванов)
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