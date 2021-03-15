Легков выступит в лыжной эстафете на ЧР в одной команде Устюговым
Олимпийский чемпион Александр Легков, уже завершивший карьеру спортсмена, выступит в эстафете на чемпионате России за команду Ханты-Мансийска. Об этом в прямом эфире «СЭ» на YouTube рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
— Легков побежит эстафету за Ханты-Мансийск. — сказала Вяльбе. — По поводу выступления Александра в личных гонках точно пока сказать не могу. Но в эстафете в одной команде с Легковым планируют бежать Сергей Турышев, Евгений Дементьев и Сергей Устюгов.
Напомним, что Дементьев также завершил активную спортивную карьеру и в последнее время выступал в коммерческих марафонах. Турышев не статовал на Кубке мира с 2018 года — сейчас он является одним из тренеров сборной России.
(Наталья Марьянчик, Владимир Иванов)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю