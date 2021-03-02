Легков прокомментировал результаты женской индивидуальной гонки на ЧМ

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал «СЭ» результаты женской индивидуальной гонки на 10 км свободным стилем в немецком Оберстдорфе.

2 марта россиянка Татьяна Сорина стала пятой в гонке. Наталья Непряева — 12-я, Мария Истомина и Юлия Ступак — в топ-30.

«После финиша я увидел Татьяну, пообщался и подбодрил. Сорина немного расстроена, так как 6 секунд до 3 места — это очень близко на такой дистанции. Это небольшие секунды, но что-то не получилось», — сообщил Легков «СЭ».

Легков также поделился ожиданиями от дальнейших гонок.

«Ждем самого лучшего. Гонки еще есть, а на каждом старте есть борьба за медаль. Мы надеемся на девчонок и ждем от них побед, по-другому никак», — добавил Легков.

Женская эстафетная гонка состоится 4 марта. ЧМ по лыжным видам спорта-2021 завершится 7 марта.

(Артем Бухаев)