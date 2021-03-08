Лыжник Никита Крюков в интервью Metaratings прокомментировал инцидент с Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо на ЧМ-2021 в Оберстдорфе.

— Вы уже пообщались с Большуновым, что он ответил по ситуации с Клебо?

— Я ему написал слова поддержки, но, конечно, не буду говорить, что он ответил. Саня — максималист, для него любое место, кроме первого — это поражение.

— Легков предложил вручить две золотые медали. Как вы к этому относитесь?

— Я против двух золотых медалей, чемпион есть чемпион. Для этого есть 50 км, чтобы определить победителя. Две золотые — это ни вам, ни нам, тогда можно и три золотые дать. Но соглашусь, что из-за этой ситуации проиграли все. Большунов расстроен, Клебо расстроен, доволен один Иверсен.

— Ожидали ли вы дисквалификации Клебо? Некоторые болельщики и журналисты вообще предполагали, что опять что-то найдут у Большунова, тем более он на испытательном сроке.

— Да, было волнение за Сашу, тем более он намеренно блокировал Клебо. Но я понимаю, почему жюри вынесло такое решение. Они опирались на тот пункт правил, что если ты едешь впереди — ты прав. То, что Клебо ехал позади, пытался искать коридор — это его проблемы. Кроме того, после поворота было видно, что Саша стремится в крайний правый коридор, туда же стремился и Клебо. В итоге норвежец создал ситуацию, в которой пострадал Александр.