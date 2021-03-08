Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Крюков о Большунове: «Для Сани любое место, кроме первого — это поражение»

12:38
Теги:

Лыжник Никита Крюков в интервью Metaratings прокомментировал инцидент с Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо на ЧМ-2021 в Оберстдорфе.

7&nbsp;марта. Оберстдорф. Йоханнес Клебо и&nbsp;Александр Большунов со&nbsp;сломанной палкой.Клебо vs Большунов — «рабочий момент»? Отвечаем разгневанным норвежцам — FIS вправе наказать Клебо

— Вы уже пообщались с Большуновым, что он ответил по ситуации с Клебо?

— Я ему написал слова поддержки, но, конечно, не буду говорить, что он ответил. Саня — максималист, для него любое место, кроме первого — это поражение.

— Легков предложил вручить две золотые медали. Как вы к этому относитесь?

— Я против двух золотых медалей, чемпион есть чемпион. Для этого есть 50 км, чтобы определить победителя. Две золотые — это ни вам, ни нам, тогда можно и три золотые дать. Но соглашусь, что из-за этой ситуации проиграли все. Большунов расстроен, Клебо расстроен, доволен один Иверсен.

— Ожидали ли вы дисквалификации Клебо? Некоторые болельщики и журналисты вообще предполагали, что опять что-то найдут у Большунова, тем более он на испытательном сроке.

— Да, было волнение за Сашу, тем более он намеренно блокировал Клебо. Но я понимаю, почему жюри вынесло такое решение. Они опирались на тот пункт правил, что если ты едешь впереди — ты прав. То, что Клебо ехал позади, пытался искать коридор — это его проблемы. Кроме того, после поворота было видно, что Саша стремится в крайний правый коридор, туда же стремился и Клебо. В итоге норвежец создал ситуацию, в которой пострадал Александр.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/nikita-kryukov-o-bolshunove-sanya-maksimalist-dlya-nego-lyuboe-mesto-krome-pervogo-eto-porazhenie/

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 22549
Все опросы
Большунов — Клебо: скандал на финише марафона ЧМ-2021. Что нужно было делать?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир