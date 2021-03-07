Крамер назвал правильным решение дисквалифицировать Клебо

Тренер сборной России Маркус Крамер прокомментировал инцидент со сломанной палкой Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Йоханнес Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

«На финише они боролись за один коридор, в котором не было места для двоих атлетов, — сказал Крамер «СЭ». — То, что произошло — ошибка Клебо. Считаю правильным его дисквалификацию».

(Константин Колмаков)