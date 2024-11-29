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Сегодня, 15:59

Клебо занял четвертое место на этапе Кубка мира в Руке

Сергей Разин
корреспондент
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Финский лыжник Ийво Нисканен стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Второе место занял норвежец Харальд Эстберг Амундсен (+12,5 секунды), бронза досталась его соотечественнику Мартину Левстрему Нюэнгету.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял четвертое место и остался без медалей, уступив Нисканену 28,2 секунды.

Йоханнес Клебо
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