Клебо занял четвертое место на этапе Кубка мира в Руке
Финский лыжник Ийво Нисканен стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Второе место занял норвежец Харальд Эстберг Амундсен (+12,5 секунды), бронза досталась его соотечественнику Мартину Левстрему Нюэнгету.
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял четвертое место и остался без медалей, уступив Нисканену 28,2 секунды.
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