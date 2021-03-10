Клебо поздравил Большунова с серебряной медалью

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо объяснил свое решение отозвать апелляцию по итогам марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Также он поздравил россиянина Александра Большунова.

«Я должен признаться, что у меня было несколько тяжелых дней, — написал норвежец в Instagram. — С эмоциональной точки зрения это были американские горки. Да, я зашел далеко, и это было мрачно. Это отобрало у меня много энергии, и я не хочу больше тратить время и усилия на это. Этот случай стал больше, чем сами соревнования. Они должны решать результат лыжной гонки в офисе, и это неправильно. Но я должен смотреть вперед. У меня были лучшие дни на моем, несомненно, лучшем чемпионате мира, и я сделаю все, чтобы эта ситуация не повторилась.

Я сказал Лыжной ассоциации Норвегии отозвать апелляцию в FIS. В любом случае, получить медаль через несколько дней после лучшей гонки во всей карьере — это было бы не то. Я потерял это чувство в воскресенье. Но сейчас я закончил с этим вопросом и должен сосредоточиться на финале Кубка мира на выходных. Я хочу поздравить Эмиля (Иверсена — Прим. «СЭ»), он заслуживает настоящее празднование. Поздравляю, друг!

В то же время я хочу поздравить Большунова с серебряной медалью. Он великолепный лыжник. В будущем у нас будет много сложных соревнований. Я жду этого, и это то, что у нас будет в субботу и воскресенье".

7 марта на финишной прямой марафона Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра. 9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.