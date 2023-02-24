Клебо опередил Большунова по количеству медалей на чемпионатах мира

Норвежец Йоханнес Клебо опередил россиянина Александра Большунова по количеству медалей на чемпионатах мира.

24 февраля Клебо занял второе место в скиатлоне, уступив только соотечественнику Симену Крюгеру.

На счету Клебо теперь семь золотых медалей, одно серебро и одна бронза. Тогда как у Большунова только одно золото, а также шесть серебряных медалей и одна бронза.

Напомним, что лыжники из России пропускают ЧМ-2023, который проходит в словенской Планице.