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Сегодня, 18:58

Клебо опередил Большунова по количеству медалей на чемпионатах мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Йоханнес Клебо.
Фото Reuters

Норвежец Йоханнес Клебо опередил россиянина Александра Большунова по количеству медалей на чемпионатах мира.

24 февраля Клебо занял второе место в скиатлоне, уступив только соотечественнику Симену Крюгеру.

На счету Клебо теперь семь золотых медалей, одно серебро и одна бронза. Тогда как у Большунова только одно золото, а также шесть серебряных медалей и одна бронза.

Напомним, что лыжники из России пропускают ЧМ-2023, который проходит в словенской Планице.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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