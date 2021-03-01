Клебо дал оценку действиям Большунова после финиша в командном спринте на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо 28 февраля в интервью NRK прокомментировал поведение россиянина Александра Большунова после финиша в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Большунов не подошел к партнеру после финиша? Да что тут говорить, каждый поступает так, как считает нужным. Саша выдал хорошую гонку, и с этим не поспоришь. Но можно было и порадоваться за партнера по команде. У нас такого не бывает, командный дух норвежцев всегда на высоте», — отметил Клебо.

По окончании командного спринта Александр Большунов не подошел к партнеру Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия финишировала лишь на третье месте, пропустив вперед Норвегию и Финляндию.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе