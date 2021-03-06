Канадский лыжник указал на ошибки Большунова в борьбе с Клебо

Канадский лыжник и чемпион мира-2011 Девон Кершоу прокомментировал выступление россиянина Александра Большунова на четвертом этапе эстафеты чемпионата мира.

«Большунов предпринял несколько интересных тактических шагов. Александр догнал Клебо в начале второго круга. Будь я тренером Большунова, сказал бы ему перед гонкой: «Если догонишь Клебо, то просто сиди за ним. Не делай вообще ничего». Ну и что с того, что вас догонят Швеция, Финляндия и Франция? Это вообще не проблема. Большунов гораздо сильнее всех этих парней. Александр этого не делал.

Он почти не сидел за спиной, сразу вышел вперед, после чего сделал несколько странных рывков. Это было абсолютно бессмысленно. После подъема на втором круге он начал ускоряться на относительно пологом участке. Какой в этом может быть смысл, когда за тобой лучший спринтер в мире? Большунов понапрасну сжигал топливо», – сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Перед последним этапом эстафеты сборная Норвегии выигрывала у России 35 секунд. По ходу дистанции Александр Большунов догнал норвежца, но уступил Клебо в финишном створе. Третье место в эстафете заняли французы.