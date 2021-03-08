Иверсен раскритиковал поведение Большунова на финише марафона на ЧМ

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен 7 марта в интервью Dagbladet высказал свое мнение о финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я посмотрел этот эпизод в записи и, кажется, это обычная гоночная ситуация, которых хватает в лыжах. Клебо всегда корректен на трассе, чего нельзя сказать о Большунове. Нарочно ли русский пошел на контакт? Думаю, да. Да и чему тут удивляться? Он очень страшен на трассе, я это говорил ранее, повторюсь и сейчас. Странно, что после стыка с Мяки в эстафете Большунов сам пошел на такой же шаг и начал «резать» траекторию сопернику», — считает Иверсен.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

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