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Иверсен — о скиатлоне на ЧМ: «Это будет ад»

10:03
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен в интервью NRK 26 февраля поделился ожиданиями от скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

«Это будет настоящий ад, а не гонка. Вероятно, ранее такого никогда не было. Погодные условия в Германии сейчас не особо способствуют борьбе. Надо хорошо подготовиться и рассчитывать на качество лыж. Надеюсь, с помощью соли оргнизаторы хоть немного улучшат трассу», — заявил Иверсен.

Мужской скиатлон состоится сегодня 27 февраля. Начало — в 15.30 (мск).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в немецком Оберстдорфе с 24 февраля по 7 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

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