Губерниев прокомментировал результаты индивидуальной гонки на ЧМ в Оберстдорфе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты мужской «разделки» в рамках чемпионата мира-2021 по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Мне кажется, что Большунов неправильно разложился. Да, и Холунн, и Большунов достаточно крупные лыжники. Видно, что норвежцы лучше разложились. Команда продолжает сражаться. Да, обидно за 4-е место. Для норвежцев победить сегодня было задачей жизни и смерти. Они с нею справились — молодцы. С большим уважением отношусь к этой команде. Тем интереснее будет наблюдать за эстафетой. Норвежцы в ней будут выглядеть явными фаворитами».

Также Губерниев предположил, почему Александр Большунов отказался общаться с прессой.

«Александр — максималист. Конечно, было бы интересно его послушать. Я считаю, что когда человек имеет возможность выговориться, то это может помочь ему. Возможно, Александр из других людей. Его реакция важна для людей, за него болеет вся страна», — добавил Губерниев.

3 марта россиянин Большунов показал четвертый результат в индивидуальной гонке на ЧМ-2021. Победу одержал норвежец Ханс Кристер Холунн. Его партнеры по команде Симен Крюгер и Харальд Амундсен показали второй и третий результаты соответственно.

(Владимир Пушкарев)