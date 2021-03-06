Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги чемпионата мира по лыжным гонкам для женщин. Женская сборная России завоевала одну серебряную медаль — в эстафете.

«Мне нравится максимализм команды, — сказал Губерниев «СЭ». — Видно, как девчонки расстраиваются четвертому месту. Мы понимаем, что много было приходящих обстоятельств. Например, травмы Непряевой и Сориной. Но мы не увидели идеальную Ступак. Яна Кирпиченко тоже могла рассчитывать на большее. У нас замечательные тренеры, но для того, чтобы достойно выступать на Олимпиаде, нужно исключить все случайности и травмы».

Также Губерниев прокомментировал результаты женского масс-старта. Татьяна Сорина пришла девятой в заключительной гонке на ЧМ-2021.

«У нас есть такая история, что после завоевания медалей мы теряем волю. Лыжницы уже молодцы, они боролись за медаль почти в каждой гонке на чемпионате мира. Наш уровень на сегодня такой. Десятка сильнейших — это максимум. Я надеялся, что Яна Кирпиченко хотя бы до шестерки добежит, но, к сожалению, случилось падение. Что есть, то есть. Остается только восхищаться Терезой Йохауг. У нас ситуация неоднозначная», — добавил Губерниев.

(Владимир Пушкарев)