Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Губерниев — об итогах ЧМ для девушек: «На сегодняшний день десятка сильнейших — наш максимум»

20:01
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги чемпионата мира по лыжным гонкам для женщин. Женская сборная России завоевала одну серебряную медаль — в эстафете.

Наталья Непряева.У женщин одна медаль за шесть гонок. И это вообще не провал

«Мне нравится максимализм команды, — сказал Губерниев «СЭ». — Видно, как девчонки расстраиваются четвертому месту. Мы понимаем, что много было приходящих обстоятельств. Например, травмы Непряевой и Сориной. Но мы не увидели идеальную Ступак. Яна Кирпиченко тоже могла рассчитывать на большее. У нас замечательные тренеры, но для того, чтобы достойно выступать на Олимпиаде, нужно исключить все случайности и травмы».

Также Губерниев прокомментировал результаты женского масс-старта. Татьяна Сорина пришла девятой в заключительной гонке на ЧМ-2021.

«У нас есть такая история, что после завоевания медалей мы теряем волю. Лыжницы уже молодцы, они боролись за медаль почти в каждой гонке на чемпионате мира. Наш уровень на сегодня такой. Десятка сильнейших — это максимум. Я надеялся, что Яна Кирпиченко хотя бы до шестерки добежит, но, к сожалению, случилось падение. Что есть, то есть. Остается только восхищаться Терезой Йохауг. У нас ситуация неоднозначная», — добавил Губерниев.

(Владимир Пушкарев)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир