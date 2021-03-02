Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о желании отбирать мобильные телефоны у спортсменов.

«Запрещать и не пущать. Невозможно запретить гаджеты в 21-м веке, это не работает. Особенно для молодежи. В лыжах или еще где. Ограничения, пожалуй, могут быть, но главное слово тут за спортсменом. Слабый лыжник или биатлонист — и с телефоном слабый, а сильному гаджет и соцсети не помеха. Внедрять совок — идея так себе», — написал Губерниев в Telegram-канале.

После семи гонок Россия имеет две медали на чемпионате мира по лыжным гонкам: золото Александра Большунова в скиатлоне и бронзу Большунова с Глебом Ретивых в командном спринте.