Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» слова финского лыжника Йони Мяки в адрес России после критики из-за высказываний отца спортсмена.

2 марта Мяки признался, что не был удивлен тому факту, что оскорбительные высказывания идут из России.

«Мне совершенно все равно, что говорит Мяки. Он хороший спортсмен, я восхищаюсь его результатом, но на то, что он говорит — мне глубоко наплевать. Выражаясь терминологией вашего папаши, мы еще снимем скальп с вашей сборной на эстафете на олимпийских играх», — сообщил Губерниев «СЭ».

Ранее, 1 марта, после того как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки заявил: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно».

(Артем Бухаев)