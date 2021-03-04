Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

«Это серебро с золотым отливом». Губерниев — о втором месте в женской эстафете на ЧМ

16:56
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты женской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Россиянки в четверг, 4 марта, заняли второе место, золото взяла Норвегия.

«Мы — молодцы! Сейчас у нашей команды идеальная расстановка с почти идеальной формой, — сказал Губерниев. — На Олимпийских играх мы будем еще сильнее и поборемся за золото. Сегодня мы взяли серебро с золотым отливом. Все девочки молодцы, я их поздравляю. Серебро — достойное завершение».

Также Губерниев заявил, что ждет от Яны Кирпиченко личных медалей.

«Я Яне глубоко симпатизирую. Она доказывает свою нужность сборной команде. Я очень в нее верю и жду от нее уже личных медалей на Олимпиаде и дальнейших стартах», — добавил Губерниев.

(Владимир Пушкарев)

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир