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24 февраля, 23:26

Губерниев: «Не стал бы говорить, что Клебо стал менее или более великим без Большунова»

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Телекомментатор и ведущий Дмитрий Губерниев оценил выступление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на чемпионате мира-2023 в Планице, куда не допустили российских спортсменов.

26-летний спортсмен ранее завоевал серебро в скиатлоне и обогнал россиянина Александра Большунова по количеству медалей на ЧМ. У Клебо их 9, а у Большунова — 8.

«Клебо сам по себе гениальный лыжник. Принижать его победы совершенно не стоит. То, что Большунов не выступает — это, безусловно, большое для нас несчастье. Но Клебо абсолютно выдающийся спортсмен. Я бы не стал говорить, что он стал менее или более великим без Большунова. Он выигрывает — молодец. Пожелаем ему удачи», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

ЧМ-2023 проходит в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5009287-guberniev-ne-stal-by-govorit-chto-klebo-stal-menee-ili-bolee-velikim-bez-bolshunova.html
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
Йоханнес Клебо
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