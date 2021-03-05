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Губерниев назвал своего кумира в мире спорта

00:19
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 4 марта в интервью Iltalehti назвал своего кумира в мире спорта.

«Знаете, я — бывший гребец. Мой кумир в мире спорта — это финский гребец Пертти Карппинен. Он просто герой. История Юхи Мието на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде — просто фантастика. Еще мне нравятся Харри и Марья-Лиза Кирвисниеми. Ну и Риита-Лииса Ропонен просто великолепна», — заявил Губерниев.

Пертти Карппинен — трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле в соревнованиях одиночек.

Юха Мието — олимпийский чемпион по лыжным гонкам-1976, двукратный серебряный призер Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде.

Харри и Марья-Лиза Кирвисниеми, а также Риита-Лииса Ропонен — известные финские лыжники.

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