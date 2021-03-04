Губерниев извинился перед отцом лыжника Мяки и пригласил его к себе домой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 4 марта в интервью Iltalehti извинился перед отцом финского лыжника Йони Мяки, Теро Мяки.

«Я прошу прощения у отца Йони. Российские журналисты позвонили мне по поводу слов Теро. Действительно, «снять скальп» звучит как-то странно. Но я разобрался в переводе, контекст там совсем другой. Приглашаю Мяки-старшего к себе домой, прилететь за час из Хельсинки в Шереметьево не составит труда. Мне нравится Финляндия и финские девушки, Йони — отличный лыжник. Произошло недоразумение, надо жить дружно», — заявил Губерниев.

1 марта российский комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» назвал отца Мяки «м...й», за то, что он заявлял о «снятом скальпе с русских».

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