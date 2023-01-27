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27 января, 15:55

Генсек FIS Вион заявил, что у российских лыжников нет никаких шансов выступить на ЧМ

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Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что у сборных России и Белоруссии нет никаких шансов принять участие в ближайшем чемпионате мира по лыжным видам спорта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Expressen. Турнир пройдет в словенской Планице с 22 февраля по 5 марта.

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«У нас не запланирована встреча до старта этого турнира, поэтому никакое решение по этому поводу не может быть принято, — сказал Вион в интервью Viaplay. — Мы всегда говорили, что будем следовать рекомендациям МОК. Надеюсь, так и будет, но до весенней встречи у меня нет дальнейших комментариев, кроме тех, что решение на эту зиму уже принято».

В среду, 25 января, исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

В пресс-службе FIS заявили изданию Expressen, что приняли к сведению рекомендации МОК и примут их во внимание при следующем обсуждении этой темы советом.

Источник: rsport.ria.ru
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