FIS отреагировала на скандальные слова тренера сборной России Бородавко об итогах марафона

Рейс-директор Международной лыжной федерации (FIS) Пьер Миньере 10 марта отреагировал на заявления тренера сборной России Юрия Бородавко об итогах марафонской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Не хочу и не буду пока ничего комментировать. Мы получили апелляцию от Норвегии, сейчас идет ее рассмотрение. Все комментарии — позже», — приводит слова Миньере Dagbladet.

9 марта Бородавко заявил, что если «FIS отберет у Большунова серебро в марафоне, то может сразу уходить в отставку».

9 марта стало известно, что Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.