Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Финский эксперт считает, что Большунов помог Финляндии выиграть медаль в командном спринте

10:25
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
Теги:

Финский эксперт Тони Ропонен 1 марта в интервью Iltalehti подвел итоги командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Большунов провел сумасшедшие этапы. Его ход — это нечто. Именно он помог финнам стать вторыми, взвинтив темп. Именно благодаря россиянину «отвалились» французы, итальянцы и шведы. Отдельно отмечу Хаколу, ему пятерка за эту гонку. Он остался с норвежцем перед последней передачей и помог Мяки приехать вторым», — заявил Ропонен.

Сборная Финляндии заняла второе место в гонке, проиграв на последнем круге Норвегии и обойдя Россию.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир