Финский эксперт считает, что Большунов помог Финляндии выиграть медаль в командном спринте

Финский эксперт Тони Ропонен 1 марта в интервью Iltalehti подвел итоги командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Большунов провел сумасшедшие этапы. Его ход — это нечто. Именно он помог финнам стать вторыми, взвинтив темп. Именно благодаря россиянину «отвалились» французы, итальянцы и шведы. Отдельно отмечу Хаколу, ему пятерка за эту гонку. Он остался с норвежцем перед последней передачей и помог Мяки приехать вторым», — заявил Ропонен.

Сборная Финляндии заняла второе место в гонке, проиграв на последнем круге Норвегии и обойдя Россию.

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