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Финские лыжники решили подстричься налысо перед завершением ЧМ в Оберстдорфе

12:53
Йони Мяки. Фото Reuters
Йони Мяки. Фото Reuters

Мужская команда сборной Финляндии по лыжным гонкам побрилась налысо перед последними гонками на чемпионате мира в Оберстдорфе, сообщает Iltalehti.

По данным источника, идею изменить имидж предложил Ийво Нисканен, который был лысым еще до начала ЧМ. В воскресенье лыжник хотел подстричь Йони Мяки после того, как он завоевал серебро в командном спринте, но спортсмен отказался. Однако позже он изменил свое решение после того, как в гонке на 15 км сошел с дистанции.

«В армии я тоже был лысым. Хочу быть частью одной команды», — цитирует Мяки издание Iltalehti.

К Нисканену и Мяки присоединились остальные лыжники команды. Девушки — лыжницы после завоевания бронзы в эстафете побрили налысо своего тренера Вилле Оксанена.

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