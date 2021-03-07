Главным победителем мужского марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам стал норвежец Эмиль Иверсен. Его партнер по национальной команде Йоханнес Клебо был дисквалифицирован по решению жюри FIS после протеста сборной России, Александр Большунов на финише сломал палку, а Иверсен, шедший третьим, стал чемпионом.

— Стать чемпионом мира — особенный день для меня. Я не чувствую удовлетворения, но это хороший день для меня в любом случае. При этом мне жаль Йоханнеса. Я не согласен с решением жюри.

(Владимир Иванов)