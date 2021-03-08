Двукратный чемпион мира заявил, что Большунов оказался пострадавшим в столкновении с Клебо

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Алекс Харви поделился мнением о столкновении норвежца Йоханнеса Клебо и россиянина Александра Большунова на финише мужского марафона ЧМ-2021 в Оберстдорфе.

«Александр Большунов тактически сработал идеально. Он закрыл Клебо калитку для прохода по широкому радиусу и точно знал, что Йоханнес пойдет именно туда. Российский спортсмен хорошо изучил своего соперника и видел, как раньше тот проходил этот поворот на трассе. Поглядим, как эта история будет развиваться, но я рад, что у FIS хватило мужества дисквалифицировать Клебо», — приводит слова Харви NRK со ссылкой на подкаст FasterSkier.

В воскресной гонке Клебо первым пришел к финишу. Александр Большунов, шедший первым на финишной прямой, сломал палку в борьбе с Йоханнесом и пропустил вперед его и норвежца Эмиля Иверсена, став в итоге третьим.

«Считаю, Большунов имел стопроцентное право на этот маневр. Александр был впереди — значит, он спокойно мог выбирать коридор. Большунов выбрал внешнюю линию, и, к сожалению для него, Клебо пошел за ним на очень высокой скорости, протиснувшись между россиянином и заграждением.

В итоге Клебо задел палку Большунова, Александр из-за этого поставил палку между своих лыж, та сломалась. Эти парни чудом устояли на ногах», — добавил Харви.

Позже судьи рассмотрели эпизод и дисквалифицировали Клебо. Иверсену была присуждена золотая награда, а Большунов получил серебряную медаль.