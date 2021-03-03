Девятьяров считает, что организаторы чемпионата мира подыграли норвежцам, не укрепив трассу солью

Решение организаторов чемпионата мира по лыжным видам спорта не посыпать солью тающий снег на трассе оказалось на руку норвежским лыжникам, считает олимпийский чемпион 1988 года в гонке на 15 км Михаил Девятьяров. Он отметил, что согласен с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

«Жюри вольно или невольно подыграло норвежцам в данном случае, считаю. Я полностью согласен со словами Елены Валерьевны (Вяльбе — Прим. «СЭ»)», — цитирует Девятьярова ТАСС 3 марта.

Три первых места заняли норвежские лыжники. Победил Ханс Кристер Холунн. Второе место занял Симен Крюгер. На третьей позиции Харальд Амундсен. Лучший среди россиян Александр Большунов на четвертой позиции.