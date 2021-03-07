Девятьяров: «Клебо нарушил правила, Большунов выиграл бы»

Двукратный олимпийский чемпион Михаил Девятьяров, комментируя итоги марафона на чемпионате мира, объяснил, почему дисквалифицировали Йоханнеса Кл е бо, и почему в гонке должен был победить Александр Большунов.

— В этой ситуации Большунов поступил, как финн Мяки в той известной гонке в Лахти, — цитирует Девятьярова «Советский спорт». — Саша шел впереди и выбирал коридор. А Клэбо сейчас был в ситуации Большунова. В результате произошло столкновение, у Александра из-за этого сломалась палка и золотую медаль он не завоевал. Невозможно же на одной палке выиграть!

— Еще раз: Клэбо нарушил правила?

— Конечно, Большунов уже занял этот коридор, зачем Клэбо в него полез? Он что, рядом с ним хотел финишировать? Если норвежец шел сзади, должен был себе выбирать не тот коридор, который уже занял Саша, а левее, рядом.

Большунов уже занял этот коридор и шел по нему на финиш. Александр ничего не нарушил. А если б не было столкновения, не сломалась палка? Как финишировал бы Клэбо? Они, что, вдвоем по одному коридору бежали бы?

— Если б палка не сломалась у Большунова, что было бы на финише?

?— Они бы с Клэбо финишировали по одному коридору, но ведь Саша первый вышел в этот коридор.

— Норвежец бежал не по лыжне, а по самой кромке...

— Ну, да, так и было. Саша бежал по лыжне, а Клэбо не успел выбрать свой коридор, поэтому и бежал бы не по лыжне, а по кромке до финиша.

? — Если подвести итог, Большунов должен был выиграть эту гонку, если б норвежец не нарушил правила и, соответственно, у нашего лыжника не сломалась бы палка?