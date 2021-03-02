Денис Спицов должен перенести операцию на руке 6 марта

Российскому лыжнику Денису Спицову 6 марта должны сделать операцию на травмированной руке, сообщает РИА Новости.

Спицов, вошедший в состав сборной России на чемпионат мира в немецком Оберстдорфе, упал в понедельник, 1 марта, на тренировке при спуске. Лыжник был доставлен в клинику, где ему поставили диагноз перелом пятой пястной кости левой руки.

В ближайшее время Спицов вернется в Россию для лечения. Из-за травмы он пропустит до шести недель.

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