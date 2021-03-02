Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Денис Спицов должен перенести операцию на руке 6 марта

14:20
Теги:

Российскому лыжнику Денису Спицову 6 марта должны сделать операцию на травмированной руке, сообщает РИА Новости.

Спицов, вошедший в состав сборной России на чемпионат мира в немецком Оберстдорфе, упал в понедельник, 1 марта, на тренировке при спуске. Лыжник был доставлен в клинику, где ему поставили диагноз перелом пятой пястной кости левой руки.

В ближайшее время Спицов вернется в Россию для лечения. Из-за травмы он пропустит до шести недель.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210302/spitsov-1599581337.html

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир