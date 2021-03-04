Дементьев оценил выступление сборной России в женской эстафете на ЧМ в Германии

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал результаты женской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Сборная России завоевала серебро. Команду представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко.

«На сегодняшний день это отличный результат, хочется поздравить всех девчонок. Они здорово бились, показали, что способны на большее, очень хорошо смотрелись, — сказал Дементьев «СЭ». — Яна весь сезон хорошо себя проявляла, на чемпионате мира в дуатлоне показала достойный результат. Она сегодня большая молодец. Сорина все правильно сделала, что не бросилась за Йохауг, шла своим темпом. Оберстдорф сложное место, там многих спортсменов просто выключало по трассе».

Это первые медали российских лыжниц на ЧМ-2021. Золото выиграла сборная Норвегии. На третьем месте — команда Финляндии.

5 марта в Оберстдорфе пройдет мужская эстафета.

(Анастасия Пастернак)