ЧМ по лыжным гонкам, женская эстафета: онлайн трансляция, где смотреть

Сегодня, 4 марта, в немецком Оберстдорфе состоится женская эстафета 4 по 5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Начало — в 15.15 по московскому времени.

Сборную России на этом старте представят Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

В связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Российские спортсмены будут стартовать в Оберстдорфе под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Подробнее о чемпионате мира по лыжным видам спорта можно прочитать здесь: составы сборных, расписание соревнований. ЧМ по лыжным видам спорта-2021 завершится 7 марта.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Онлайн-трансляция женской эстафеты в Оберстдорфе на сайте «СЭ»