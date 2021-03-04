Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

ЧМ по лыжным гонкам, женская эстафета: онлайн трансляция, где смотреть

13:30
Женская эстафета в Оберстдорфе. Фото vk.com/russianskiteam
Женская эстафета в Оберстдорфе. Фото vk.com/russianskiteam
Теги:

Сегодня, 4 марта, в немецком Оберстдорфе состоится женская эстафета 4 по 5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Начало — в 15.15 по московскому времени.

Сборную России на этом старте представят Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

В связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Российские спортсмены будут стартовать в Оберстдорфе под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Подробнее о чемпионате мира по лыжным видам спорта можно прочитать здесь: составы сборных, расписание соревнований. ЧМ по лыжным видам спорта-2021 завершится 7 марта.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Онлайн-трансляция женской эстафеты в Оберстдорфе на сайте «СЭ»

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир