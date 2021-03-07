ЧМ по лыжным гонкам, мужской марафон: онлайн трансляция гонки, где смотреть

Сегодня, 7 марта, в немецком Оберстдорфе в заключительный день проведения чемпионата мира по лыжным гонкам состоится мужской марафон на 50 км. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Сборную России на этом старте представят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов.

В связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Российские спортсмены будут стартовать в Оберстдорфе под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Подробнее о чемпионате мира по лыжным видам спорта можно прочитать здесь: составы сборных, расписание соревнований.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Онлайн-трансляция мужского марафона в Оберстдорфе на сайте «СЭ»