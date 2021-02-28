ЧМ по лыжным гонкам, командный спринт: где смотреть трансляцию, во сколько начало

Сегодня, 28 февраля, в немецком Оберстдорфе состоится финал командного спринта у мужских и женских сборных. Начало гонок — в 15.00 по московскому времени.

Женская сборная России вышла в финал спринта. Команду представят Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Мужская сборная стартует в ближайшие минуты. Следить за квалификацией можно здесь

Напомним, что в связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Российские спортсмены будут стартовать в Оберстдорфе под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Подробнее о чемпионате мира по лыжным видам спорта можно прочитать здесь: составы сборных, расписание соревнований

ЧМ по лыжным видам спорта-2021 состоится с 23 февраля по 7 марта

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция мужского скиатлона в Оберстдорфе