Чемпион мира Кершоу назвал возможную причину неудачного выступления россиян в «разделке» на ЧМ

Бывший канадский лыжник Девон Кершоу 4 марта в подкасте FasterSkier высказал свою версию неудачных выступлений россиян в раздельной гонке на 15 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Мне в начале Большунов очень сильно понравился. Круто работал, визуально не было видно никаких проблем. Но посмотрите, что случилось на последнем круге — все россияне начали сдавать, причем очень сильно. Не бывает так, чтобы все представители одной команды резко остановились. Рискну предположить, что была проблема с инвентарем. Тем более, трасса не ахти, много мусора на ней и так мало снега. Я не хочу винить во всем сервисменов, однако некоторая закономерность прослеживается», — заявил Кершоу.

В среду 3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла мужская раздельная гонка «коньком» на 15 километров. Победу одержал норвежец Ханс Холунн, и весь подиум заняли представители Норвегии. Александр Большунов пришел к финишу четвертым.

Девон Кершоу — чемпион мира-2011 в командном спринте, участник четырех Олимпиад.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе