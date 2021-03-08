Чемпион мира Кершоу детально разобрал эпизод между Клебо и Большуновым на финише марафона на ЧМ

Бывший канадский лыжник Девон Кершоу 8 марта в подкасте FasterSkier высказал свое мнение о финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Большунов очень классно подготовился к гонке. На последний подъем он шел первым, понимая, что нельзя отпускать Клебо. Наверняка Александр на финише решил работать широко, чтобы не дать возможности Клебо широко встать в створе. Позиция Большунова не была идеальной, когда они столкнулись с норвежцем. Все понимают — преимущество для выбора коридора на финише будет у того, кто первым зайдет. Но что считать первым — носок лыжи и ботинок? Поэтому ситуация для разбора жюри была очень сложная. Мне кажется, Большунов хотел больше помешать Клебо, чем сам вырваться вперед. Йоханнес не ожидал, начал врываться в коридов, а ему там уже не было», — отметил Кершоу.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

Девон Кершоу — чемпион мира-2011 в командном спринте, участник четырех Олимпиад.

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