Большунов, Якимушкин и Мальцев выступят в гонке с раздельным стартом на ЧМ

Российские лыжники Александр Большунов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев выступят в гонке свободным стилем на 15 километров с раздельным стартом на чемпионате мира, информирует ТАСС.

Состав на гонку назвала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Четвертый участник от российской команды станет известен позднее. Ранее Вяльбе отмечала, что Андрей Мельниченко готовится к гонке на 15 км.

Гонка пройдет в среду, 3 марта. Чемпионат мира завершится 7 марта.

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